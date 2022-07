In bikini a 54 anni: "Faccio quello che voglio", la star che sconvolge l'America

19 luglio 2022 a

Nei primissimi anni Novanta è stata una delle sexy star della serie tv Baywatch: oggi Donna D'Errico ha 54 anni portati splendidamente, alla faccia degli "hater" che su Instagram le contestano una certa "sfacciataggine" nei look scelti sui social e nelle occasioni di gala. La polemica è scoppiata lo scorso 4 luglio, festa nazionale negli Stati Uniti. In uno slancio di patriottismo, la ex biondissima attrice americana decide di pubblicare un video con un succinto mini bikini a stelle e strisce al posto di quello intero rosso che sfoggiava ai tempi delle corse in spiaggia a perdifiato a fianco della divissima Pamela Anderson.

A fronte delle critiche fin troppo feroci di molte donne, la D'Errico ha deciso di replicare pubblicando un'altra foto in bikini, questa volta candido, in posa sensualissima, e testo pieno di orgoglio questa volta molto, molto privato. A chi la irrideva con frasi come "Pensavo avessi più classe" o "Sei troppo vecchia per un bikini", l'attrice replica secca: "Fatemi dire qualcosa che potrebbe sorprendervi. Io posso indossare e fare letteralmente quello che voglio. E a proposito, questa è una foto di me in bikini che faccio squat su un tavolino da caffè". D'altronde da chi in curriculum ha anche scatti da incorniciare (letteralmente) su Playboy risposta migliore non ci si poteva aspettare.

