Paola Ferrari così? Non proprio: un bikini pazzesco, come si svela

26 luglio 2022 a

a

a

Sole, mare, relax e... bikini. Già, il tempo delle vacanze è arrivato o sta arrivando un po' per tutti. Compresi i volti della nostra televisione. Compresa, dunque, anche Paola Ferrari, la signora del pallone in Rai. La quale ha deciso di mostrarsi sul suo profilo Instgram, come detto, in bikini.

Francesca Pascale "in esilio", la foto che la sbugiarda: smemorata o ingrata?

A corredo dello scatto, poche parole: "Finalmente mare. Con solo il filtro dell’acqua e del sale", scrive la giornalista rivolgendosi ai suoi follower. Il volto di RaiSport, infatti, si gode le vacanze prima del ritorno al lavoro: la prossima stagione la vedrà protagonista con Domenica Dribbling, dunque un nuovo programma domenicale (alle 16 su Rai 2) dove Paola Ferrari sarà affiancata da Simona Rolandi e Tommaso Mecarozzi. Per ora, però, sole e mare. E un fisico assolutamente strepitoso...