Paola Ferrari, agguato a Mara Venier? La clamorosa offerta che agita la Rai

Paola Ferrari "è di fronte a un bivio". Secondo quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi, la giornalista sportiva italiana più amata e popolare di sempre, deve prendere una importante decisione. "Forse non tutti sanno che la vulcanica Paola è di fronte a un bivio", scrive il cronista: "accettare o meno l'offerta di condurre un programma nella domenica pomeriggio di Rai 2 che andrebbe in diretta concorrenza con la corazzata di Domenica In capitanata da Mara Venier sulla rete ammiraglia". Dandolo parla quindi di una "scelta combattuta che a breve verrà resa nota". Anche perché gli ascolti di Domenica In quest'anno sono stati davvero eccezionali.

Solo qualche giorno fa, in una lunghissima intervista al settimanale Nuovo, Paola Ferrari era tornata a parlare del suo allontanamento da Rai Sport. La giornalista non aveva nascosto affatto tutta la sua amarezza e così aveva spiegato in modo chiaro qual è la sua opinione a riguardo: “La cosa mi ha molto amareggiata, ma preferisco al momento non entrare nei particolari…". La Ferrari ha spiegato che molto presto parlerà di quanto accaduto: "Non mancherà l’occasione in futuro per spiegare quello che è successo…".

Intanto, la conduttrice dovrà riflettere su questa nuova offerta...

