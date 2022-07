Ilary Blasi, rottura con Totti? "Pare che Silvia Toffanin...", l'ultima indiscrezione

29 luglio 2022 a

La prima intervista di Ilary Blasi da single? A Silvia Toffanin. Le due sono da tempo legatissime, dato che hanno esordito entrambe come "letterine" nel quiz Passaparola. E proprio questo secondo i ben informati sarebbe il motivo per cui la conduttrice avrebbe scelto Verissimo per parlare di Francesco Totti. L'intervista, aggiungono le fonti, potrebbe arrivare a settembre quando tornerà il programma di Canale 5.

Se le indiscrezioni fossero confermate, non è escluso che la Blasi possa rivelare dettagli scomodi sulla fine del matrimonio con l'ex capitano della Roma. Da giorni non si fa che parlare della nuova fiamma di Totti, Noemi Bocchi. A maggior ragione dopo che è apparso un video che ritrae i tre alla stessa festa. Così la Blasi potrebbe vuotare il sacco e dare la sua versione dei fatti.

E cosa c'è meglio di uno sfogo nel salotto di una amica? "Con la Toffanin - ha rivelato una gola profonda - Ilary si è confidata in tutti questi mesi". Sempre loro due sono al centro di diversi rumors che circolano nei corridoi di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, compagno della Toffanin, le vedrebbe bene insieme alla conduzione di un programma. Al momento per la Blasi l'unica certezza rimane l'Isola dei Famosi.