Chiara Ferragni, jeans bucati sul Lato B: visione proibita

Una Chiara Ferragni estrema. Su Instagram pubblica un video di pochi secondi, in grado però di generare uno tsunami tra i follower. Questa volta il pezzo scelto per "sconvolgere" chi la guarda è un paio di jeans Mugler decisamente provocatori: la stoffa, poca, ricopre inguine e cosce ma lascia completamente scoperti i glutei e parte delle gambe. L'effetto va ben oltre il "nude look" tanto caro alla moda femminile. Qui il vedo-non-vedo sembra roba da educande.

L'ex Blonde Salad, che nel giro di 15 anni o giù di lì da influente blogger si è trasformata in iinfluencer e imprenditrice in grado di condizionare l'industria del fashion mondiale con un post, una story o un hashtag, si mostra come al solito molto a suo agio anche nei panni più succinti. Da consumata modella, si scompiglia la chioma bionda e mostra le terga in favore di telefonino, con un sorriso ammiccante.

Piovono ovviamente centinaia di commenti in pochi minuti. Tra i primi, quelli di una ammiratrice che le dà manforte e chiede, polemica: "Ma sei una madre non l’ha ancora scritto nessuno?", con tanto di faccina che piange per le risate. Il riferimento è ovviamente ai criticoni che non possono non sottolineare l'esistenza dei due figli, Leone e Vittoria, ogni qual volta la Ferragni torna a fare sui social quello che l'ha resa ricca e famosa: mostrare vestiti e fare scalpore. E' un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo.