Arisa, "sono donna ma anche...": la follia, nudo integrale

Arisa senza vestiti. La cantante pubblica un nuovo scatto che infiamma i social. Nella foto diffusa su Instagram la si vede al naturale, con coperte solo le sue parti intime e il suo seno. Ma ad attirare l'attenzione è soprattutto la didascalia: "Sono donna ma anche uomo e non c'è niente di sbagliato in me", si legge. La Arisa di oggi è molto diversa da quella che debuttò nel 2009 a Sanremo. Complice, come lei stessa ha ammesso, la sua determinazione e la capacità di accettarsi.

Un lungo percorso iniziato mesi fa quello dell'artista, con la partecipazione a Ballando con le Stelle: "Un essere umano è quello che è, quello che dà o quello che appare? - chiedeva per poi soffermarsi su una toccante riflessione -. Ogni problema diventa un problema se gli permettiamo di esistere. Quando portavo gli occhiali e il caschetto mi sentivo me stessa, ma la gente per strada mi prendeva in giro, si permetteva di fare apprezzamenti veramente pesanti sul mio aspetto fisico. Per non parlare del 'ci è o ci fa?' che mi ha fatto sentire sbagliata fin dall’inizio della mia avventura".

Poi però qualcosa in lei è cambiato e da lì è sorto un altro tipo di consapevolezza: "È ora di svegliarsi. Sentirci sbagliate ci rende ottime acquirenti. Depotenzia il nostro valore; ci divide e il mondo va a rotoli. Amiamoci per quello che siamo. Siamo Vita".