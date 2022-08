Chiara Ferragni e Fedez, "non potevamo sfiorarci...": il racconto a luci rosse

03 agosto 2022 a

Chiara Ferragni sa sempre come conquistare l’attenzione dei suoi fan. L’imprenditrice digitale sta infatti svelando diversi retroscena della sua storia d’amore con Fedez, a partire dalla paura di essere paparazzata con lui i primi tempi, per il timore di finire preda del gossip più sfrenato prima di capire se si trattasse di una conoscenza seria o soltanto di una frequentazione di una sera.

Il primo appuntamento è avvenuto nel 2016, in un albergo a Milano: “Io tornavo da Los Angeles, non ci eravamo sentiti per tutta l’estate. Però il giorno in cui io stavo tornando lui mi ha scritto ‘Ferragni, mi devi una cena’. Io ho pensato che fosse in gamba e determinato e quindi gli ho detto di sì. All’epoca non avevo più il mio appartamento a Milano e stavo in un hotel, quindi per evitare i paparazzi lo invito a cena nel ristorante dell’hotel. E’ stata una cena molto bella”.

Sui social in molti hanno chiesto dettagli intimi sulla prima volta della Ferragni con Fedez, ma invece quest’ultimo ha svelato un altro tipo di retroscena: “Io e Chiara aspettavamo di fare il grande salto ma non potevamo farlo perché, mentre lei è andata a Nw York, io sono andato in una missione con Unicef e mi sono beccato una malattia con pustole infettive”. Quindi attività sotto le lenzuola rimandate, con una settimana passata soltanto a parlare: “Veniva in camera mia - ha raccontato Fedez - tutte le notti, e stavamo delle ore a parlare senza neanche poterci sfiorare”.