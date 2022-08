Belen Rodriguez feroce, lo schiaffo alla ex di Spinalbese: occhio alla foto

05 agosto 2022 a

Belen Rodriguez provoca la nuova fiamma di Antonino Spinalbese? Così pare. La showgirl è in vacanza con Stefano De Martino. I due, dopo diversi tira e molla, hanno deciso di tornare assieme, al punto che Belen ha chiuso i rapporti con l'ex Antonino. Anche lui sembra aver voltato pagina. Da giorni l'hair stylist frequenta Giulia Tordini. Ecco allora che molti hanno notato una frecciata della Rodriguez alla nuova compagna di Spinalbese.

La modella ha infatti pubblicato una Instagram Stories con uno splendido piatto da mangiare sopra le acque cristalline dell'Isola di Ponza. Pane, avocado, uova, mozzarella e pomodoro. Peccato però che una foto simile sia stata pubblicata prima da Giulia Tordini. In quel caso la prelibatezza era un piatto di pasta al pomodoro, a fare da sfondo il mare. Da qui il sospetto che quella di Belen non sia una casualità.

Che tra la Rodriguez e l'ex Spinalbese non scorra buon sangue non è una novità. I due non hanno più alcun tipo di rapporto. Tanto che si vociferava che Belen fosse contraria a una partecipazione al Grande Fratello Vip da parte di Antonino. Rumors descrivevano la showgirl furiosa e pronta ad agire legalmente per tutelare la loro figlia, la piccola Luna Marì.