Belen Rodriguez senza vestiti in camerino: la foto rubata che toglie il fiato

Belen Rodriguez senza veli. La showgirl argentina si immortala su Instagram davanti allo specchio del camerino. Addosso? Quasi nulla. Come si può vedere nelle Storie, la conduttrice indossa solo alcuni pantaloncini corti bianchi, mentre sopra non ha proprio nulla. A coprire il seno giusto il suo braccio, con cui lascia comunque intravedere qualcosa. Per lei sono giorni sereni: dopo i tira e molla il suo ritorno con l'ex marito è ufficiale. Belen e Stefano De Martino hanno pubblicato su Instagram uno scatto in cui si scambiano un bacio appassionato.

I due erano nel golfo di Napoli, dove la modella ha raggiunto il ballerino per trascorrere una vacanza a bordo della barca che Stefano ha chiamato "Santiago", il nome del loro primogenito. Tra Belen e De Martino tutto sembra andare a gonfie vele. Non è un caso che entrambi abbiano deciso di rimettersi la fede al dito.

"Stiamo di nuovo insieme - aveva confessato il conduttore durante un'intervista -. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro".