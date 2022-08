Barbara d'Urso, bomba-vip: "Rassegnati, tuo marito mi ha messo la lingua in bocca"

Francesco Fredella 08 agosto 2022 a

Racconto bollente. Super bollente. Barbara d’Urso senza freni svela particolari segreti avvenuti sul set. In queste ore la regina di Cologno Monzese si trova a Capalbio dove sta trascorrendo le vacanza nella sua grande villa. Ma nel weekend è stata ospite al Twiga di Forte dei Marmi. Non sono mancate Ig stories dove ha raccontato un retroscena bollente con il consorte della Izzo, presente alla serata. “Rassegnati: tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set”, dice la d’Urso suscitando le risate del pubblico presente.

Al Twinga beach club, durante la prima edizione del The Alessandro Nomellini Awards 2022, sono proprio i baci a lasciare il segno. La regina di Cologno Monzese, intanto, prosegue le sue vacanze a Capalbio. Con lei, alcuni giorni fa, anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Un po’ di meritato relax prima della ripresa dei programmi, Pomeriggio 5 inizia tra poche settimane e sarà la volta di un’altra stagione piena di emozioni, scoop ed esclusive. La d’Urso, colonna portante di Mediaset, è stata riconfermata con tanto di endorsment da parte di Pier Silvio Berlusconi.