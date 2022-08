Alisha, la diva del tubo famosa su YouTube approda su Tik Tok

Francesco Fredella 11 agosto 2022 a

Alisha Griffanti, già famosa su YouTube, Instagram e nei salotti televisivi come La Diva Del Tubo, sta riscontrando un notevole successo sulla piattaforma social più in voga del momento: TikTok. Lì interagisce spesso con i suoi fans, che sono migliaia. Presente anche su altri siti web, e nota anche al pubblico americano come modella, Alisha ha da poco pubblicato un corso motivazionale su come diventare persone di successo aumentando il proprio narcisismo in modo sano. A settembre ne pubblicherà uno nuovo mirato al raggiungimento del successo economico, conseguito in prima persona da lei stessa.

Amatissima dai propri follower e dalla community di Tik Tok, Alisha ha pubblicato anche diversi singoli musicali, l’ultimo dei quali “Iconica” uscito a maggio 2022. Altri titoli da segnalare sono Sadopatica, Subumano e Miss Superstar. Da sempre Alisha promuove l’indipendenza e il potere femminile ed è seguita principalmente da giovani ragazze che prendono spunto da lei e seguono i suoi corsi su come migliorare se stesse ed avere successo nella vita.

Bella vita. soldi e successo sono le priorità di Alisha e le fondamenta su cui ha costruito la propria carriera, utilizzando la sua bellezza e le sue doti imprenditoriali. Attualmente è single e ha dichiarato di non avere rapporti intimi dal 2016, in quanto disinteressata al sesso se non all’interno di un rapporto stabile, definendosi “all’antica” e promuovendo il “non darla a chiunque” al fine di rispettare se stesse e il proprio valore.

Ha dichiarato di soffrire di disturbo narcisistico della personalità seppur ritenga sia quello il motivo per cui ha raggiunto il successo nella vita. Il pubblico l’ha notata anche in tv: Ciao Darwin (vinto il concorso Miss Darwin) , Pomeriggio 5, Live non è la d’Urso e Le Iene