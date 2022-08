Ilary Blasi, la voce: il vero motivo della separazione con Francesco Totti

13 agosto 2022 a

Una clamorosa voce che arriva dal Corriere della Sera potrebbe cambiare radicalmente il quadro della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo il quotidiano di via Solferino, a far saltare il banco non è stata la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Il Corriere accende i riflettori su Ilary Blasi. A quanto pare è dalle sue parti che potrebbe albergare il vero motivo della rottura. Infatti a quanto pare Francesco Totti avrebbe deciso di interrompere la realzione dopo avre scoperto il presunto tradimento di Ilary con Cristiano Iovino, l'ex di Giulia De Lellis.

Sempre secondo il Corriere la conoscenza tra il personal trainer e la Blasi andrebbe avanti da un anno e mezzo. E a quanto pare su questa storia c'è anche un dettaglio in più Le malelingue sostengono che Iovino non appartenga al cerchio di conoscenze di Francesco Totti, non era conosciuto dal marito di Ilary Blasi. Una circostanza che fa pensare a una sorta di relazione parallela della Blasi. Ma sono solo supposizioni.

A sapere la verità ci sarebbe Alessia Solidani, titolare di un salone di parruccheria all'Eur e amica-confidente di Ilary. "Cercando, chiedendo, avrebbe trovato conferme. Soltanto allora, deluso, si sarebbe guardato intorno. E nella sua vita, non prima, è poi comparsa Noemi Bocchi. I tempi esatti sarebbero questi", così il Corriere avrebbe ricostruito le ultime mosse di Totti. Insomma la storia che sta catalizzando l'attenzione del gossip estivo non accenna a spegnersi.