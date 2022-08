Francesco Totti e Noemi Bocchi, indiscrezione: "Quando escono allo scoperto"

19 agosto 2022 a

a

a

“L’uscita allo scoperto è prevista una volta siglato l’accordo di divorzio…”: il magazine Nuovo rivela quando Francesco Totti e la sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi, decideranno di ufficializzare la relazione. Ovviamente si tratta solo di supposizioni e non c'è nulla di confermato. Intanto, per quel che riguarda la pratica di divorzio, gli avvocati dovrebbero tornare al lavoro a settembre e la negoziazione dovrebbe risolversi in un mese e mezzo circa.

"Dove hanno avvistato Noemi Bocchi": tam tam impazzito, voce (clamorosa) su Lady Totti

Nonostante le voci su Totti e la Bocchi, però, nessun fotografo sarebbe ancora riuscito a sorprendere insieme la coppia. In ogni caso, pare che i due stiano continuando a frequentarsi. Il settimanale di gossip Nuovo rivela che si starebbero incontrando in gran segreto a Sabaudia su uno yacht, lontanissimi da occhi indiscreti: "Gli incontri di Totti e Noemi avverrebbero su uno yacht, al largo, dove lei è stata vista salire e rimanere per diverse ore…”.

"Scontro finale": la voce-terremoto su Ilary Blasi, come vuole umiliare Totti

Secondo quanto riportato da Nuovo, poi, pare che l’ex moglie di Francesco Totti stia davvero pensando di acquistare un appartamento a Milano. Così da allontanarsi il più possibile da Roma: “Lei avrebbe l’idea di comprare un appartamento a Milano e di trascorrere più tempo nel capoluogo lombardo…”. Dopo un periodo di relax alle Dolomiti, comunque, la Blasi oggi sarebbe pronta a tornare nella Capitale. Lo ha fatto sapere lei stessa su Instagram.