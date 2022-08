Noemi Bocchi, "seguita da un uomo": gira voce che Francesco Totti...

19 agosto 2022 a

a

a

Dopo Chi, anche il settimanale Nuovo ha pubblicato delle foto in costume di Noemi Bocchi per smentire una volta per tutte le voci di una gravidanza, sorte da un grande equivoco. Non passa giorno senza che si parli di Francesco Totti, della fine del matrimonio con Ilary Blasi e della sua nuova fiamma, che non può ancora essere ufficializzata dato che c’è un delicato divorzio da portare a termine.

La clamorosa voce su Totti e Noemi Bocchi: "Cosa accadrà molto presto"

Soltanto dopo che le pratiche saranno concluse l’ex capitano giallorosso potrà ufficialmente uscire allo scoperto con Noemi. Stando alle ultime indiscrezioni, i due per ora si vedrebbero di nascosto su uno yacht: avrebbero inoltre stretto un accordo per tutelare Totti, che in questo momento non può farsi vedere in pubblico con un’altra donna. Inoltre si vocifera che l’ex calciatore abbia messo a disposizione della sua nuova fiamma un accompagnatore: descritto come “piuttosto robusto”, sarebbe un bodyguard che seguirebbe Noemi per proteggerla dai paparazzi e da eventuali scocciatori.

Noemi Bocchi incinta? Gli scatti rubati al mare: come stanno le cose | Guarda

Ovviamente non ci sono conferme a riguardo, così come sul presunto accordo tra Totti e la Bocchi. Di certo c’è che la loro relazione verrà ufficializzata soltanto quando Francesco sarà ufficialmente separato dalla Blasi: la pratica potrebbe non essere molto veloce, dato che in ballo c’è un patrimonio molto importante.