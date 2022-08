Michelle Hunziker, rottura con Giovanni? "Certe conoscenze..."

25 agosto 2022 a

"Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare": Michelle Hunziker avrebbe detto queste parole al settimanale Chi a proposito della fine della storia con Giovanni Angiolini, chirurgo estetico sardo ed ex concorrente del Grande Fratello. I due erano stati paparazzati e beccati insieme più volte nelle settimane scorse. Spesso nelle foto li si vedeva mentre si scambiavano baci e gesti affettuosi.

La notizia sulla fine della relazione era stata data qualche giorno fa sempre dalla rivista diretta da Signorini. Sentita da Chi, però, la Hunziker non avrebbe voluto fornire ulteriori dettagli sulla questione. Dunque nessuna accusa, nessuna recriminazione e nessun rifermento ai motivi della rottura. Solo la consapevolezza che la storia non è riuscita ad andare avanti.

A fine luglio i due erano stati fotografati mentre trascorrevano una romantica vacanza in Sardegna. Il settimanale Chi li aveva ripresi mentre si davano baci appassionati. La coppia si scambiava sguardi languidi, tenere carezze e anche qualche bacio mentre si godeva la serata in un ristorante. Ma non solo. In qualche occasione sono stati ripresi anche mentre si divertivano insieme ad amici. Dalle foto, comunque, emergeva una complicità evidente nonostante i pochi mesi di relazione. Peccato però che questo - a quanto pare - non sia bastato.