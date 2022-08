Federica Pellegrini, all'altare così: come si presenta alle nozze con Matteo

27 agosto 2022 a

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati questo pomeriggio a Venezia. Il primo ad arrivare nella chiesa di San Zaccaria è stato ovviamente lo sposo, molto emozionato, che subito ha salutato la folla di curiosi in attesa della sposa. Le invece, come racconta Leggo, sarebbe arrivata, in bianco, con 40 minuti di ritardo. Anche lei ha prontamente salutato tutti i curiosi fuori dalla chiesa.

Con la campionessa suo papà Roberto, in blu, che poi ha accompagnato la figlia fino all'altare. Per le damigelle, invece, un delicato abito in rosa cipria. Un vestito semplice e romantico, impreziosito da un lungo velo. Le nozze tra la 34enne Federica Pellegrini e il 40enne Matteo Giunta, suo ex allenatore marchigiano, si sono celebrate oggi alle ore 16. La cerimonia è stata curata nei minimi dettagli da uno dei più famosi wedding planner d'Italia, ovvero Enzo Miccio. Sarebbero circa dieci, invece, i bodyguard ingaggiati per tenere sotto controllo la situazione ed evitare brutte sorprese.

Testimoni di nozze i fratelli degli sposi, Alessandro per lei e Tommaso per lui. Presenti ovviamente anche i quattro bulldog francesi della coppia. Qualche curiosità: la Pellegrini ha indossato un abito bianco firmato da Nicole Cavallo, mentre per le fedi gli sposi si sono affidati alla gioielleria Damiani. Tra gli invitati vip ci sono Lodovica Comello, Alessandro Pellegrini, Valentina Marchi, Iginio Massari, il presidente del Coni Giovanni Malagò e l'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo.