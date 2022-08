Elisabetta Gregoraci? Ecco dove va a scuola il figlio: la retta, cifre da capogiro

30 agosto 2022 a

a

a

L’estate è finita anche per Elisabetta Gregoraci. Anzi, per suo figlio Nathan Falco la scuola è iniziata prima del solito, visto che non frequenta in Italia ma è un alunno della prestigiosa scuola internazionale di Monaco. La showgirl lo ha accompagnato per il primo giorno e ha condiviso le sue emozioni con i fan sui social.

Amara sorpresa per Flavio Briatore, gira una strana voce: "Elisabetta..."

“È giunto il momento di tornare a scuola - ha scritto la Gregoraci - oggi primo giorno per Nathan Falco. È sempre un’emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale. Nathan - ha aggiunto rivolgendosi direttamente al figlio - ti auguro un anno pieno di successi, di dedizione e di impegno. Imparare a crescere è una cosa bellissima e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera e orgogliosa”. Tra l’altro poco dopo aver lasciato il figlio a scuola la Gregoraci ha rivelato di avere un appuntamento di lavoro: in quale ambito non è dato saperlo per il momento, ma novità potrebbero essere in arrivo.

La voce clamorosa su Briatore e la Gregoraci: cosa è successo dopo la tromba d'aria

Tornando invece alla scuola internazionale frequentata da Nathan Falco, subito sono stati fatti i conti in tasca alla Gregoraci e a Flavio Briatore: la retta non è ovviamente alla portata di tutti, varia dai 10mila fino ai 30mila euro all’anno. Ma d’altronde l’imprenditore e la sua ex moglie possono permettersi di assicurare un’istruzione d’élite al figlio.