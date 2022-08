Cecchi Paone, beccato col fidanzato 26enne in barca

Francesco Fredella 31 agosto 2022 a

Alessandro Cecchi Paone innamorato. Arriva una nuova storia d’amore per il divulgatore scientifico che è stato pizzicato dal settimanale Chi. Il giovane si chiamerebbe Simone e non farebbe parte del mondo dello spettacolo. Sembra, da rumors, che la loro love story sia iniziata da pochi mesi. Ma non ci sono dubbi: il giornalista e il 26 enne sono stati “pizzicati” da Chi in barca in atteggiamenti molto intimi al largo della costiera amalfitana.

C’è, sicuramente, una bella differenza d’età. Alessandro dice di non avere “niente da nascondere”: cosa c’è di male nel vedere due ragazze che si vogliono bene? Presto, però, per parlare d’amore. Cecchi Paone è stato single a lungo, ora ha ritrovato il sorriso. E forse anche l’amore. “Una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando”, racconta Cecchi Paone sulle pagine di Chi. Per la prima volta ufficializza una storia che sta già facendo parlare tutti.

Dopo un periodo sicuramente ricco in tv, dove Cecchi Paone conduceva La macchina del tempo, arriva una virata vera e propria: Alessandro, che aveva anche attaccato i reality, si lascia sedurre. E sbarca in tv con un ruolo ben diverso. In ogni caso, è sempre molto amato e apprezzato dal pubblico.