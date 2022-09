Aurora Ramazzotti incinta? "Cosa ci vuole...", il messaggio misterioso su Instagram

Francesco Fredella 02 settembre 2022 a

a

a

Solo qualche giorno fa Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, è finita nella bufera sui social per una presunta gravidanza. Ora Aurora torna sui social e spiega tutto. Sembra che la figlia di Eros e Michelle non abbia alcuna voglia di finire in pasto alla cronaca rosa. Infatti, se dovesse per davvero essere in dolce attesa molto presto i followers noterebbero un po' di pancia e in quel caso sarebbe impossibile negarlo.

Aurora Ramazzotti incinta? Indiscreto: come l'ha presa Michelle Hunziker



Ma cosa è accaduto? Il settimanale Chi lancia uno scoop con tanto di foto: Michelle e Aurora in farmacia per acquistare, a quanto pare, un test di gravidanza. Ma la notizia è diventata subito virale ed ha fatto il giro della Rete in pochissimo tempo. La risposta al gossip arriva tra le righe perché la figlia di Eros pubblica una foto con un cappello e si nota la frase: "Ci vuole calma". A cosa si riferisce. Come mai decide di scriverla? C'è altro dietro? A quanto pare si, ma questa potrebbe essere solo una semplice lettura dei fatti. Nulla di più. Per adesso. Perché nelle prossime settimane i followers potrebbero scoprire la verità: se la Ramazzotti dovesse mostrare forme morbide allora significa che l'indiscrezione di Chi è vera. Altrimenti tutto potrebbe finire nel dimenticatoio.