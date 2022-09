Ilary Blasi, nuovo look dopo la rottura con Totti: ecco com'è adesso

03 settembre 2022 a

Nuovo look per Ilary Blasi: la conduttrice dell'Isola dei Famosi si è mostrata nelle sue storie Instagram con un taglio di capelli diverso, che i fan hanno subito notato e commentato. Una scelta che in molti hanno apprezzato e che qualcuno ha interpretato come la sua voglia di voltare pagina e ricominciare dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. E così adesso, dopo le vacanze con famiglia e amici prima in Tanzania, poi sulle Dolomiti e infine in Croazia, è pronta per affrontare l'autunno col suo nuovo look.

Nelle storie in cui la Blasi si mostra dopo il cambio acconciatura, si legge "Extra long". Il look, infatti, è accattivante ai massimi livelli: la conduttrice ha dei capelli lunghissimi, che le arrivano a metà schiena. Probabilmente grazie all'applicazione di extension. Intanto va avanti il gossip su di lei e sulla sua relazione ormai finita.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Novella 2000, l'ex capitano della Roma sarebbe contrario all'eventuale trasferimento a Milano di Ilary e della figlia piccola Isabel. E pare anche che sia sua intenzione rivolgersi ad Anna Maria Bernardini de Pace per le pratiche relative al divorzio. Si tratta, ovviamente, solo di voci. Nulla di ufficiale, almeno per ora.