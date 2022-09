Penelope Cruz, il décolleté esplode sul red carpet: clamoroso a Venezia

06 settembre 2022 a

Riflettori tutti puntati su Penelope Cruz. L'attrice è infatti a Venezia per la mostra del Cinema. Qui la protagonista de L’Immensità, l’ultimo film di Emanuele Crialese, ha sfilato con un vestito a dir poco scollato. L'artista, indossando un lungo abito nero ricamato e a tratti trasparente, si è mostrata più elegante che mai.

Nell'ultimo film che la vede recitare, la Cruz veste i panni di Clara, la mamma di Adriana, una bambina che vorrebbe essere un maschio. "È da quando ho 17 anni che mi fanno recitare parti da madre, si vede che ho un grande istinto materno…", ha ironizzato per poi raccontare: "Ho letto il copione e me ne sono innamorata".

Lei stessa ha ammesso di essersi commossa: "Non so quante volte ho pianto. Nel rapporto della madre con la figlia di 13 anni c’è una connessione forte, vivono in una casa che per loro è una specie di carcere, una specie di navicella spaziale che non ha nulla di realistico ed è il cuore ferito di quella famiglia. La maternità mi appartiene, è un mondo infinito sempre da scoprire". Un po' come la pellicola.