Ilary Blasi a Totti: "Ho visto cose che possono rovinare 50 famiglie"

Parla Totti. E risponde Ilary, che gela tutti. “Ha visto cose che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”, dice il suo avvocato Alessandro Simeone su Repubblica. La risposta al vetriolo arriva dopo l’intervista bomba di Totti sul Corriere.

“Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”, commenta ancora una volta l’avvocato della Blasi. “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”: queste sono le uniche parole di Ilary che stamattina sarà rimasta senza fiato dopo aver letto l’intervista del suo ex marito. Un fiume in piena con accuse molto forti (di tradimento) che potrebbero trascinarsi in tribunale. I legali affilano le armi, la partita è tutta la giocare davanti ad un giudice: assegno di mantenimento, contanti e proprietà. Poi l’accusa fortissima di Totti, secondo cui Ilary avrebbe fatto sparire la sua collezione di Rolex. Anche in questo caso non ci sono ancora prove, ma l’accusa sta facendo il giro della Rete.

L’ex capitano della Roma sul Corriere affonda il colpo: “Non ho tradito per primo. Abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia. Poi qualcosa si è rotto. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell'anno scorso. Ma io soffrivo da tempo”. Eppure tutti ricordano i video con i quali veniva smontata la voce della crisi. “Un po' ci abbiamo provato, ma non fino in fondo. Nessuno ha voluto tentare qualcosa di più. Diciamo che non è stato un grande tentativo", dice ancora Totti. Che conferma: “Prima ci frequentavamo come amici". "Dopo Capodanno è diventata una storia e si è consolidata nel marzo 2022".