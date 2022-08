Ilary Blasi, scoperta la sua nuova fiamma? "Proprio lui": Cosa sa l'amica della sorella

15 agosto 2022 a

Ilary Blasi si comporta come se nulla fosse accaduto, ma è inevitabile che i siti e le riviste specializzate in gossip continuino a parlare di lei. D’altronde la fine del matrimonio con Francesco Totti è la storia dell’estate: tutti sono a caccia di indiscrezioni e retroscena vari sulla rottura. “Dopo il soggiorno sul lago di Baires - scrive Ivan Rota nella sua rubrica su Dagospia - la conduttrice continua a depistare tutti”.

“Per quanto riguarda il presunto flirt con Cristiano Iovino - aggiunge - nessuna valida conferma, anche se un’attrice rossa di capelli e amica di Melory, sorella della Blasi, avrebbe confermato questa amicizia speciale”. La presunta storia con il personal trainer, che fa la spola tra Roma e Milano, sarebbe il vero motivo che avrebbe portato alla rottura con Totti, che si sarebbe poi consolato trovando in Noemi Bocchi una nuova fiamma. In questo senso una conferma indiretta è arrivata da Alex Nuccetelli, l’amico in comune che vent’anni fa presentò Ilary al capitano giallorosso.

“Senza un valido motivo - ha dichiarato - Francesco non si sarebbe mai allontanato, per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa e per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave deve essere successo”.