Ilary Blasi, retroscena: cosa ha trovato Totti sul suo cellulare, cambia tutto

Francesco Totti avrebbe scoperto tutto esattamente un anno fa, a Ferragosto 2021. L'ex capitano della Roma dopo aver postato un messaggio dedicato alla moglie Ilary Blasi, avrebbe scoperto il tradimento che andava avanti da tempo. Secondo alcune indiscrezioni il "pupone" avrebbe trovato alcuni sms compromettenti di Ilary con il culturista Cristiano Iovino.

E così Totti avrebbe ripensato, dicono le voci del gossip, a quel periodo in cui la Blasi, impegnata nell'Isola dei Famosi, viveva a Milano. Totti era rimasto a Roma per seguire i bambini, mentre la conduttrice si era dedicata alla carriera. Ma a quanto pare tra un programma e l'altro, tra una registrazione e l'altra, la Blasi avrebbe incontrato più volte Iovino. Secondo i bene informati, il ragazzo non apparterrebbe alla cerchia di conoscenze di Totti, sarebbe rimasto nell'ombra per parecchio tempo. Solo successivamente, dicono sempre le indiscrezioni, Totti avrebbe conosciuto Noemi Bocchi.

Di sicuro a soffrire di più in questo momento sono i figli della coppia che devono fare i conti con la separazione dei genitori. Un momento difficile per tutta la famiglia. A quanto pare a settembre potrebbe scattare la separazione tra i due. Gli avvocati sarebbero già a lavoro per definire il tutto. La parole fine sta per arrivare, titoli di coda su una storia che dura da più di 20 anni.