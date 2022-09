Blasi-Totti, gli insulti vip: "Povertà unica, aprono allo schifo: I vostri figli..."

13 settembre 2022 a

a

a

Contro Ilary Blasi e Francesco Totti, senza fare distinzioni né prendere parte per nessuno, si scatena Mario Adinolfi, candidato premier alle elezioni del 25 settembre con Alternativa per l'Italia, che continua la sua violenta battaglia contro il divorzio.

Adinolfi si scatena sui social, su Twitter, con una raffica di cinguetti dai contenuti fortissimi. "Leggo e rileggo il Totti di Aldo Cazzullo e mi pare una storia di una povertà unica: t’ho tradito prima io, no prima tu, ti frego i Rolex, ti nascondo le borse, t’ho pagato il viaggio in Tanzania. Sullo sfondo il dolore dei figli. Sempre più convinto che il divorzio apra allo schifo", è partito in quarta.

"Su Canale 5...". Noemi Bocchi, bomba di Signorini: un "dramma" per Ilary Blasi

E ancora, aggiunge Adinolfi: "Come potranno sentirsi i figli di Totti leggendo il papà dare della traditrice alla mamma, al nonno del trafugatore di Rolex, per avviare la battaglia legale sui soldi? Cazzullo – autore dell'intervista pubblicata sul Corriere della Sera – cementa la mia certezza: il divorzio è l’inferno, va vietato, così prima di sposarsi ci si pensa bene".

"Approccio teutonico", la soffiata su Ilary Blasi: perché Totti deve tremare

Sui social, qualcuno gli ricorda come anche lui sia divorziato. E Adinolfi replica: "Mi divertono, ogni volta che scrivo una frase contro il divorzio, i cani di Pavlov scrivere che io sono divorziato. Deve essere proprio stupido chi non capisce che il più convincente denigratore della droga è l’ex tossico. Il matrimonio va rafforzato, non indebolito. Totti docet". Finita? Nemmeno per idea: "E, mi dispiace, io non vedo vantaggi nella società che consente il divorzio diffuso rispetto a quella che lo vietava. Vedo famiglie sfasciate e un’infinità di dolore in più, in particolare dei figli. Potete urlare e strepitare, ma i fatti sono questi. E lo dico da divorziato", conclude la sua intemerata.