Elisabetta Gregoraci, lato B incontenibile: una foto pazzesca

Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un fisico da paura per tutta l’estate, e anche in questi ultimi scorci prima dell’autunno non è da meno. Su Dagospia è stato posto l’accento sulle “poetiche chiappe” che emergono da uno dei recenti scatti in barca: effettivamente la showgirl di Soverato sta viaggiando su livelli di bellezza e sensualità davvero altissimi.

Nel post più recente condiviso su Instagram la Gregoraci si è però resa protagonista di una piccola gaffe, ingigantita e trasformata in una polemica dai soliti frustrati dei social. “Se con un tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa”, è la frase di Frida Khalo scelta dalla showgirl per accompagnare alcuni scatti che la riguardano. Evidentemente, però, la Gregoraci non si è resa conto di aver sbagliato a digitare il nome della famosissima artista, trasformata in “Grida Khalo”. Poi è arrivata la correzione, ma si è comunque scatenata l’ironia dei social.

A quella leggera di molti suoi fan si è però affiancata una serie di commenti cattivi, su tutti: “Caciottara eri, caciottara rimani”. La Gregoraci non l’ha presa bene e ha risposto per le rime: “Idiota sei, idiota rimani”. C’è però anche chi ha commentato in maniera simpatica, da " uesto post Frida vendetta!” Fino a “Pablo Bermuda”.