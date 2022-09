Ilary Blasi, la foto delle corna: Totti, un indizio pesantissimo

Francesco Fredella 19 settembre 2022 a

a

a

La storia (finita) tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco. Solo poche ore fa vi abbiamo raccontato, in esclusiva, dell’arrivo di un investigatore privato che sarebbe stato assoldato da Ilary Blasi. Ma adesso la separazione finisce in tribunale: carte bollate e avvocati. Due schieramenti opposti che potrebbero ben presto attirare l’attenzione mediatica. E si continua a parlare di presunti tradimenti, ipotesi e spifferate. Zero prove concrete per adesso.

Video su questo argomento Ilary Blasi, il dispetto che ha fatto infuriare Totti. Un altro tradimento? La frase-bomba di Signorini...

Lei non parla. Lui si sfoga con il Corriere della sera in un’intervista fiume che lascia tutti senza fiato. Ma la risposta, forse in codice, arriva proprio dal profilo Instagram di Ilary che pubblica una foto abbastanza equivoca, ambigua. La Blasi, nella mattinata di lunedì 19 settembre, è andata alla Vaccheria, il nuovo spazio espositivo di Roma Capitale, collocato nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur. Una visita culturale dove ha potuto ammirare la mostra “Flesh: Warhol & The Cow.

Ilary Blasi e l'investigatore privato: una bomba su Totti, "pare che...". Botta da 100 milioni

Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria”. Ilary sceglie un’opera e pubblica la foto. Ambigua. Una mucca con tanto di corna: cosa significa? Per caso c’è un messaggio segreto dietro tutto questo? Ilary resta in silenzio. Ma questo suo post farebbe pensare ad una vera strategia comunicativa, che adesso lascia tutti senza parole.