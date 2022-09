Giulia e Silvia Provvedi, il dramma e la polemica: "Papà? Morto davanti ai nostri occhi. E il 118..."

20 settembre 2022 a

Giulia e Silvia Provvedi sono ancora scosse per la morte del padre, avvenuta qualche giorno fa a causa di un infarto. L’uomo era impegnato in una lotta contro un tumore, ma a quanto parte il suo decesso è legato ad altre cause, come svelato dalle sorelle sul loro profilo di coppia di Instagram. Dopo i funerali le due influencer hanno voluto salutare il padre pubblicamente e ringraziare chi non le sta facendo mancare l’affetto.

“Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in un momento per noi così delicato. Oggi abbiamo salutato per l'ultima volta nostro padre - hanno scritto Giulia e Silvia - non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa. Nostro padre era malato di cancro ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto per quello. È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma”.

Successivamente le due sorelle hanno ringraziato i medici e i sanitari dell’istituto oncologico che si stavano prendendo cura di loro padre, ma hanno anche fatto polemica nei confronti del personale del 118: “Senza entrare nei dettagli ha trattato male noi e nostro padre, come fosse un ‘numero’, un’incombenza di cui liberarsi velocemente. Questo nostro messaggio vuole arrivare al cuore di tutte quelle persone che lavorano per aiutare gli ammalati. Siate sensibili e pensate sempre che potrebbe succedere a qualcuno di voi”.