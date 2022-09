Chiara Ferragni con un mini-maglioncino? Tutto di fuori

22 settembre 2022 a

Se la Milano Fashion Week di Chiara Ferragni inizia così, si prospettano giorni particolarmente caldi all'ombra della Madonnina e un Quadrilatero della moda particolarmente piccante. L'ormai ex influencer diventata famosa nel mondo delle griffe con il blog firmato Blonde Salad è da anni diventata una imprenditrice in tutto e per tutto e dopo aver investito su se stessa e la propria fama social ha lanciato proprie linee di abbigliamento e soprattutto ha il potere di decretare il successo o il fallimento di questo o quel brand. Una novella Anne Wintour decisamente più esposta mediaticamente e pure più sensuale.

Una prova? Su Instagram la moglie di Fedez ha pubblicato le foto del suo "Day 1" alla MFW. Tra qualche scatto dalla sfilata evento di Fendi e in compagnia della mitica super-top anni 90 Heidi Klum, ecco il dietro le quinte della sua collezione: la bella 35enne di Cremona "osa" senza troppi timori indossando un mini-maglioncino color rosa schocking. E "scioccante" lo è davvero, soprattutto per misure decisamente ridotte.

Maniche lunghe arrotolate e orlo inferiore del maglione che si ferma giusto giusto ad altezza seno, lasciando generosamente scoperta la parte inferiore del décolleté. In gergo social, un "underboob" clamoroso esaltato dalla posa plastica della proprietaria-indossatrice e dalle luci che ne esaltano forme e curve pressocché perfette. Roba da standing ovation anche nelle composte e azzimate prime file del pubblico glamour milanese.