Ilary Blasi e Totti, la rivelazione: "Come andava a letto"

Strano, ma vero. Adesso arrivano rivelazioni intime su quello che accadeva a letto tra Francesco Totti e Ilary Blasi: racconti che potrebbero anche restare lontano dai giornali, ma ci pensa Alex Nuccetelli a parlare di alcune piccanti indiscrezioni. Prima di tutto, l'amico di Totti parla di Noemi Bocchi, la nuova fiamma dell'ex capitano della Roma. “Stanno molto bene entrambi – racconta -, lei si sta comportando bene. Non ha cavalcato l’onda mediatica con interviste, followers, rivelazioni, speculazioni. Su questo sono in sintonia, sono coesi”.

Poi Nuccetelli difende ancora una volta Totti e lascia intendere che Ilary stia agendo con strategie molto precise. “Qui di amore, da una parte, non se ne parla più, secondo me da parecchio. Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione”, racconta. "Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: 'Ao, ma questa torna da Milano e me dice che c’ha mal di testa'", svela.

Lui, il personal trainer che abbiamo conosciuto in tv, molto vicino a Totti racconta: “Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo. Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute 10 frequentazioni e lei 2 o 3, e una pure longeva per anni… mi sembra più grave”. Nel corso di Turchesando incalzano: “Si dice che lei ne abbia una che continua su Milano e dicono che venga dai piani alti di Mediaset”. E lui risponde: “Brava, corretto. Mi sembra molto più grave. Non so c’è ancora adesso (la frequentazione), per me c’è stata una storia da quelle parti. Ma non sapete quante altre cose abbiamo sentito qui a Roma”.

Resta sullo sfondo anche la vicenda legata a Flavia Vento: tra i due, molti anni fa, potrebbe esserci stato un flirt. Nuccetelli adesso mette le cose in chiaro: “Lui si era visto con questa ragazza molto prima del loro matrimonio. Poi loro hanno mischiato le cose. Quindi c’è stato il flirt con Flavia Vento, ma prima che esistesse Ilary Blasi. Poi hanno ritirato fuori questa cosa quando gli faceva comodo”.