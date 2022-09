Flavio Briatore, "Sofia chi?": rumors clamorosi, la nuova fiamma

28 settembre 2022 a

“Sofia, chi?”. Così Flavio Briatore ha liquidato le voci sul presunto flirt che avrebbe avuto con Sofia Giaele De Donà, attualmente impegnata nel Grande Fratello Vip. “L’imprenditore - si legge su Dagospia - durante le serate nei suoi locali fa selfie con chiunque, ma questo non significa avere una relazione. In ogni caso, lui nemmeno ricordava chi fosse la ragazza…”.

Sicuro invece si ricorda di Elisabetta Gregoraci, la sua ex moglie che è recentemente uscita allo scoperto con Giulio Fratini. Quest’ultimo in passato ha avuto relazioni “vip” con Raffaella Fico e Roberta Morise: il fatto che la Gregoraci abbia ufficializzato la relazione con lui vuol dire che i due fanno sul serio. La showgirl è infatti sempre stata molto restia a lasciarsi andare a un nuovo rapporto dopo la fine del matrimonio con Briatore, con il quale tra l’altro conserva un ottimo rapporto per il bene del figlio Nathan Falco.

Stavolta, però, qualcosa deve essere diverso, dato che la Gregoraci si è lasciata fotografare in giro con Fratini, durante la fashion week milanese. In particolare sono stati avvistati nella discoteca dell’Armani Privè e per strada mentre improvvisavano un “set fotografico”, con Fratini che fotografava la Gregoraci con il telefono.