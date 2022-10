Ilary Blasi, parla l'avvocato: "Mai chiesto soldi a Totti, ecco la verità"

01 ottobre 2022 a

"Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro": lo riferisce l'avvocato della conduttrice, Alessandro Simeone. La notizia relativa alla "guerra sugli alimenti" è apparsa ieri sul Corriere della Sera. Nell'articolo si leggeva che lei avrebbe chiesto 20 mila euro per lei e 17,5 per i figli al mese per l'ammontare di 37,500 euro al mese. Richiesta che Totti avrebbe rifiutato.

Oggi arriva la smentita. Secondo il legale di Ilary, "questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è". La replica alle indiscrezioni di ieri è arrivata attraverso una dichiarazione a Repubblica. Secondo Simeone, insomma, ci sarebbe una vera e propria strategia in corso. Una strategia che consiste nello strumentalizzare la stampa al fine di danneggiare l'immagine della Blasi, ritraendola come una persona attaccata al denaro.

La ex coppia aveva fatto sapere della separazione lo scorso 11 luglio attraverso un comunicato disgiunto. Oggi, visti questi ultimi sviluppi, sembra ormai impossibile che i due ex coniugi riescano a raggiungere un accordo pacifico. Sempre più probabile invece la strada del tribunale.