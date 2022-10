Roberto Cabrera, l'uomo col pene di 50 cm? Come ci è riuscito: scoperta-choc

05 ottobre 2022 a

Della storia di Roberto Esquivel Cabrera ve ne abbiamo dato conto più volte: si tratta dell'uomo con il pene più lungo al mondo: il messicano, 54 anni, ha "in dotazione" un organo genitale di circa 50 centimetri. Caso unico al mondo, ovviamente. Tanto che da tempo c'è chi spinge affinché suddette misure possano figurare nel Guinness World Record.

Ma, purtroppo, non è possibile. La ragione? La lunghezza dell'organo di Cabrera deriva dal suo prepuzio allungato, non dall'organo stesso. E insomma viene considerata una malformazione di una sola parte del bene: al netto di quella, misura "soltanto" 18 centimetri. E, attenzione, la malformazione non sarebbe naturale ma causata da lui stesso: avrebbe passato infatti tutta la vita a cercare di allungare il suo organo mettendo dei pesi al prepuzio. Insomma, tutte circostanze che invalidano l'eventuale record.

Recentemente, il dottor Gonzalez che lo ha esaminato per verificare le dimensioni di Cabrera, ha rivelato: "Ha iniziato con questo ingrandimento da quando era un adolescente, avvolgendo alcune fasce attorno al suo pene con alcuni pesi e cercando di allungarlo". Pratica che ha causato piccole lesioni via via guarite naturalmente formando altro tessuto, che negli anni si è esteso fino ai 50 centimetri attuali. Lo stesso Cabrera ha ammesso di aver passato la vita cercando di allungarsi il pene, a costo di non avere una normale vita sessuale, che per ovvie ragioni gli è proibita.