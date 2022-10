Re Carlo scatenato: "Tungsteno", come ha umiliato Meghan Markle

08 ottobre 2022 a

Non tutto è come sembra. Nonostante re Carlo sia ai ferri corti con il figlio Harry, pare che con Meghan Markle i rapporti siano più distesi. A confermarlo una rivelazione del Daily Express che vede il successore al trono della Regina Elisabetta chiamare la nuora "tungsteno". L'appellativo rimanda a un metallo della tavola periodica. Ma non a un elemento chimico qualsiasi. Il tungsteno è infatti un metallo duro, pesante, noto per le sue buone proprietà reologiche.

Lo spiega bene la scrittrice Christine-Marie Liwag Dixon: "Meghan Markle non ha avuto vita facile da quando è entrata a far parte della famiglia reale - ha detto-. Non solo la stampa l'ha perseguitata incessantemente, ma ha anche detto che si sentiva meno che a casa nella famiglia reale. La famiglia reale potrebbe non aver approvato che Meghan e Harry si siano dimessi da reali anziani, nonostante lo facessero per sfuggire a un ambiente che chiaramente non era buono per la loro salute mentale". Tuttavia - prosegue - "sembra che il principe Carlo avesse molto rispetto per la natura resiliente di Meghan. Ciò era evidente nel soprannome segreto che avrebbe avuto per lei: tungsteno".

D'altronde che nella coppia sia Meghan ad avere sempre la meglio non è una novità. Basta pensare all'idea di trasferirsi lontani dal Regno Unito, e dunque dalla Royal Family, ma anche alla decisione di rilasciare un'intervista di fuoco. Quella che ha visto la duchessa di Sussex e consorte davanti a Oprah Winfrey, pronti a sparare a zero su Buckingham Palace.