Blasi-Totti, rumor straziante: "Come si parlano se ci sono i figli in mezzo"

Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero sempre più lontani e ai ferri corti. Secondo quanto raccontato al settimanale Di Più da alcuni amici in comune della ex coppia, i due non comunicherebbero neanche più di persona. "Non si parlano più", rivelano gli amici. E quando devono parlare dei loro figli, Cristian, Chanel e Isabel? "Si scrivono su WhatsApp", la risposta di chi è vicino a loro.

La rivelazione choc degli amici: "Cosa fanno se si devono dire qualcosa"

Intanto, allontanatasi l'ipotesi di un accordo per il divorzio, pare che alla fine Ilary e Francesco si rivedranno in tribunale. La prima udienza dovrebbe essere stata fissata tra alcuni giorni, venerdì 14 ottobre. E non si preannuncia affatto facile. Pare che i due abbiano avuto un brutto litigio a causa di alcune cose che si sarebbero sottratti a vicenda. L'ex calciatore, infatti, avrebbe preso alcune borse della sua ex moglie dopo che lei avrebbe invece fatto sparire i Rolex di Totti.

Scambio borse-Rolex: dove, come, quando. Blasi-Totti, indiscrezioni pazzesche

Nei giorni scorsi, inoltre, non è passato inosservato il gesto social dell'ex capitano della Roma. Diversi utenti, infatti, hanno notato che Totti avrebbe smesso di seguire su Instagram le sorelle di Ilary, Silvia e Melory, e i loro mariti. Al di là di gossip e indiscrezioni, comunque, per capire come andrà a finire tra i due, non resta che attendere.