Loredana Lecciso, la voce-bomba su Romina Power: "Si sente danneggiata"

13 ottobre 2022 a

a

a

"Si sente danneggiata…": Loredana Lecciso non avrebbe visto di buon occhio la diffida da parte della ex di Al Bano, Romina Power. Tutto risale a una decina di giorni fa, quando la Lecciso è stata ospite di Domenica In e Mara Venier le ha comunicato in diretta di avere ricevuto una diffida da Romina: "Ci ha diffidato, e quindi non possiamo nominarla…". La notizia avrebbe destabilizzato l'attuale compagna di Al Bano, stando a quanto raccontato da un suo amico sentito dal settimanale Nuovo, che però ha voluto rimanere anonimo.

"Non fate il suo nome": Mara Venier terrorizzata da Romina Power

“Sono 20 anni che Romina fa di tutto per stuzzicarla - ha continuato l'amico della Lecciso -. Nelle interviste parla di sé come se fosse ancora la moglie. Sul palco gioca a fare l’innamorata, Loredana è stanca". Stando a questa gola profonda, l'attuale compagna del cantante avrebbe duramente accusato la Power anche di essersi intromessa nel suo lavoro: "Perché Romina mi provoca e si intromette anche nel mio lavoro in Tv?’. Così avrebbe tuonato…".

"Diffidata". Mara Venier blocca tutto: panico in Rai, il nome che non doveva fare

La diffida, inoltre, avrebbe messo in seria difficoltà la Lecciso, facendole rischiare di perdere opportunità importanti in Tv. Lo ha detto sempre l'amico di cui non si conosce l'identità: "Con questa diffida va a intralciare il lavoro di un’altra persona, che non può parlare liberamente e rischia di perdere opportunità in Tv…".