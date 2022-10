Chiara Ferragni, mamma Marina e la rissa sul taxi: cosa è successo

14 ottobre 2022 a

Disavventura su un taxi per Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni. La scrittrice ha raccontato su Instagram di avere preso un taxi per andare all'aeroporto di Linate. Una volta a bordo, avrebbe chiesto all'autista di “seguire il percorso che abitualmente percorro per andare all’aeroporto”. Ma è accaduto qualcosa di inaspettato per lei: “Il percorso viene in parte disatteso e allungato con perdita di tempo e soldi”.

Quando la Di Guardo ha chiesto spiegazioni al taxista, lui le avrebbe addirittura intimato di scendere e di cercare un altro taxi. "Il conducente accosta la vettura e mi invita, in maniera aggressiva, a scendere subito”, ha proseguito la madre della Ferragni nel suo racconto. La scrittrice, però, si sarebbe rifiutata di scendere perché poi sarebbe stato difficile trovare un altro taxi e avrebbe perso il suo volo. A un certo punto, vista la resistenza del taxista, la Di Guardo ha ammesso di essere arrivata a minacciare di chiamare la polizia.

Solo allora il conducente avrebbe deciso “sbuffando” di proseguire con il viaggio. Fortunatamente, la madre della Ferragni è riuscita ad arrivare all’aeroporto di Linate, anche se è stata "scaricata all’inizio dell’area partenze” e con “un conto salatissimo da pagare”. La Di Guardo ha assicurato di non aver mai speso così tanto per raggiungere Linate. Infine ha scritto: "Mi chiedo come sia possibile un simile comportamento":