Ilary Blasi, il video rubato di Totti: "Sesso? Na cifra"

Totti. Ancora una volta il Capitano per antonomasia della Roma al centro di un video virale, che spunta su Tik Tok. Stavolta, però, non si parla di separazione, Rolex o borse. Nemmeno di Ilary Blasi, la sua ex moglie. Ora Chanel Totti, figlia del Pupone, pubblica un video sulla piattaforma amata dai ragazzi e il suo audio diventa virale. Subito. Si tratta delle parole dell’ex calciatore pronunciate in un video di 15 anni fa, proveniente da una delle clip legate alle celebri “Barzellette di Totti”.

Ma cosa si sente nella clip? Innanzitutto, una voce esterna che fa tre domande a Francesco Totti. “Nome? Professione? Sesso?”, dice. E Totti risponde così: “Francesco. Calciatore. Na cifra!”. Una frase piccante che al popolo della Rete non sfugge. Per questo motivo diventa tutto virale. Intanto, l'ex capitano della Roma, però, appare abbastanza divertito dalle parole che ascolta nel corso del video.

Intanto, Francesco sembra che sia definitivamente uscito allo scoperto con Noemi Bocchi, la sua nuova fidanzata. I due, qualche settimana fa, hanno festeggiato il compleanno di Totti sul litorale romano. I video hanno fatto il giro della Rete. Sul fronte divorzio, invece, vanno avanti gli avvocati. L'udienza è stata rinviata, Totti e Ilary potrebbero incontrarsi di nuovo in tribunale.