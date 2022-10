Michelle Hunziker, "tornata con Trussardi, ma lui...": voce velenosa

19 ottobre 2022 a

"Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme per amore". Questa la dedica in prima pagina, del settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da mercoledì 19 ottobre, a una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Dopo gli ultimi mesi che hanno visto tante coppie separarsi, c'è chi invece, a quanto pare, si riavvicina, anche a discapito di un divorzio. La conduttrice e l’imprenditore si sono sposati nel 2014 e hanno divorziato a gennaio 2022. Ebbene, negli ultimi tempi, secondo la rivista, si sarebbero ritrovati grazie ad alcuni messaggi - che evocavano nostalgia - scritti dalla Hunziker all'ex marito. Si sarebbero dimostrati importanti, in tal senso, anche i festeggiamenti congiunti per i nove anni della loro figlia Sole, la primogenita nata dal loro rapporto nel 2013.

Gli scatti pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini ritraggono la coppia insieme, felice e sorridente, insieme alla due figlie - l'altra figlia è Celeste, nata nel 2015. Insomma, come una vera famiglia. "Una famiglia che si è ritrovata non solo per amore delle figlie, ma per riunire due cuori che battono all'unisono", si legge sulle pagine della rivista. "Tomaso ha capito di amarla ancora e per questo avrebbe optato per darle una seconda chance”. Eppure, non sarebbe tutto rose e fiori. Chi rivela che Trussardi avrebbe posto a Michelle delle condizioni per far sì che il rapporto funzioni: "Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate”. Insomma, Trussardi pretenderebbe un amore meno chiacchierato e più privato e concreto. A pesare sarebbero state le paparazzate di Michelle con il medico Giovanni Angiolini, con il quale ha avuto una breve relazione, e il clamoroso gossip su un ritorno di fiamma con il suo ex Eros Ramazzotti.