Re Carlo travolto da un misterioso viaggio: "Arrivata in gran segreto"

Il 6 maggio 2023 è la data X. In quel giorno Carlo e Camilla verranno incoronati Re del Regno Unito. Gli occhi del mondo, da quando è morta la regina, sono tutti puntati su di loro. Ora, però, i tabloid britannici parlano di una fuga in India di Camilla Parker Bowles. Ma davvero la moglie di Carlo, che era tanto amata dalla Regina, vuole ringiovanire? In India arriva senza corona per sottoporsi, secondo la comunicazione ufficiale, a una terapia olistica. Niente di più, nessun bisturi. Lì, però, arriva senza corona e senza quel prezioso diamante che dovrebbe indossare nel giorno dell'incoronazione.

Poi ci sono molte indiscrezioni sul suo viaggio, di 10 giorni, in India. La moglie di Carlo sarebbe arrivata in compagnia di amici e guardie del corpo di Scotland Yard senza dare nell'occhio. Un arrivo in aeroporto e un viaggio in auto al Soukya, il centro olistico che frequenta da tempo. Lì, secondo i media locali, era molto attesa. Tra l'altro, ultimamente la futura regina consorte ha trascorso il compleanno di suo marito in quella location da sogno.

Un attimo di relax per la regina consorte prima delle fatiche attese per il prossimo 6 maggio. A proposito: ci saranno Harry e Meghan? Non si sa. Ma, sempre secondo le ultimissime indiscrezioni, i due potrebbero non esserci. Carlo, sicuramente, deve fare i conti con le fibrillazioni interne alla Corona (che vanno avanti, ormai, da diversi anni). Camilla non sarebbe molto amata da Harry, che continua a vederla come la rivale assoluta di sua madre.