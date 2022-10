Ainett Stephens, ecco le foto di nudo integrale: "Ed è solo l'inizio..."

Francesco Fredella 28 ottobre 2022 a

Addio tv? Forse. Ainett Stephens, che è scomparsa da tempo dalla televisione, adesso posa nuda su OnlyFans (la piattaforma per adulti). Molti personaggi dei reality e molti influencer stanno optando per una nuova vita. Non solo sui social, ma soprattutto sulla piattaforma per adulti che sta andando fortissimo. Insomma, l'ex "Gatta Nera" - così in Rete viene soprannominata - lascia tutti senza parole. E assicura: "Ma è solo un assaggio di ciò che vedrete".

Ainett ha 40 anni ed è bellissima. I suoi followers lo sanno bene. Ainett Stephens, che lo scorso anno ha partecipato al Grande Fratello Vip, vive da molti anni in Italia. Durante quell'esperienza, in tv su Canale 5, il pubblico ha avuto modo di conoscerla a 360 gradi. "Con la fede mi sono risollevata", disse ad Alfonso Signorini durante il Grande Fratello Vip. "Avere un figlio autistico è stata una notizia devastante", aveva raccontato ancora.

"Spesso si tende a non voler vedere, l'unica cosa che mi sento di dire è che vorrei tendere la mano alle persone che come me non sono riuscite a vedere la disabilità come un dono. Sono felice per te, ma credo che sia giusto rispettare le persone come me". Ainett con quelle parole ha conquistato il pubblico, che si è reso conto subito della sua profondità. Tra l'altro, ha dovuto fare anche da mamma ai suoi fratelli dopo la morte dei suoi genitori.