Belen distrutta dal dolore: "Forza!", chi c'è in ospedale

Il papà di Belen Rodriguez in ospedale. Per Gustavo, che tutti conoscono grazie ai social, un momento di difficoltà che speriamo possa finire al più presto. La showgirl, impegnata in tv con Le iene, dice: "Forza! Ti rimetterai". Ma cosa è accaduto al papà di Belen? È stato ricoverato a giugno scorso per la prima volta a causa di un intervento al colon. Ora si trova di nuovo in ospedale. Veronica Cozzani, con un post su Instagram, dice: "Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!".

Belen, che si gode un bel momento professionale e sentimentale grazie a Stefano De Martino, elogia suo padre. E dice: "Mio papà, una forza. Uomo di grande dignità, ti rimetterai presto". Intanto, nella famiglia Rodriguez arriveranno presto le nozze di Cecilia, che ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Ignazio Moser. I due, lo ricordiamo, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello. Lì, davanti alle telecamere, si sono innamorati. Lì hanno scoperto un nuovo amore. Lì hanno iniziato una storia che è finita sotto i riflettori.

Ma per Belen, come detto, arrivano tante soddisfazioni. Il lavoro, con Le iene, e l'amore: il suo matrimonio con Stefano De Martino va a gonfie vele. I due, dopo momenti difficili e turbolenti, sono tornati più uniti che mai. I fan, ormai, seguono lo coppia tra gag e vacanze tutti insieme appassionatamente. La Rodriguez, adesso, deve sistemare l'unico problema legato ad un piccolo problema di salute di suo padre Gustavo. Poi può tornare a sorridere. Come sempre.