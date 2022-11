Ilary Blasi, "qualcosa di grosso": come può rovinare Francesco Totti

06 novembre 2022 a

Ilary Blasi "ha in mente qualcosa di grosso, una mossa a sorpresa da usare al momento giusto". A riportare questa indiscrezione è il magazine Nuovo Tv che nell'ultimo numero spiega che per il divorzio dell'anno sono in arrivo sorprese. Ma al momento è difficile dire di che mossa possa trattarsi.

Del resto lei e Francesco Totti si sono detti addio questa estate e ora sono ancora più lontani, ognuno sulle proprie posizioni e pronti a una vera e propria battaglia legale per il mantenimento dei figli. Lui al momento vive con la sua nuova compagna Noemi Bocchi ma come riporta il settimanale il Capitano "non dorme sonni tranquilli" perché "si aspetta l'attacco" a sorpresa da parte della sua ex moglie e madre dei suoi tre figli, Christian, Chanel e Isabel.

Inoltre Nuovo Tv sostiene che secondo alcune indiscrezioni potrebbero arrivare nuove scottanti rivelazioni sul matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A parlare potrebbe essere Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi - che si era scontrato durante il Grande Fratello Vip con la Blasi - ma non solo. Si pensa che possa rivelare qualcosa anche Flavia Vento che sta dicendo che presto o tardi si aspetta delle scuse per non essere stata creduta anni fa quando confessò di aver avuto un flirt col Pupone mentre lui era già fidanzato con la Blasi.