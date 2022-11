Jennifer Lopez, la vestaglia si apre: bollino rosso, cosa fa capolino

17 novembre 2022 a

Jennifer Lopez, la popstar senza tempo, attrice, neo moglie di Ben Affleck, è una super sex symbol, ha pubblicato uno scatto ad altissimo scatto erotico sul suo profilo Instagram che è seguito da oltre 226 milioni di follower. Jlo ha mandato in estasi i fan con una serie di immagini in cui si mostra sul divano, mentre scrive, in lingerie. Un completo intimo di un noto marchio italiano, Intimissimi.

Jennifer Lopez nella prima foto indossa un completino intimo bianco, con body in pizzo e un kimono di seta. Mentre nella seconda foto il completino è nero, sempre un kimono abbinato a un pantalone lungo in raso di seta e a un reggiseno a balconcino ricamato in oro. Inutile dire che il post ha fatto il pieno di cuoricini e commenti dai fan di tutto il mondo.

In una recente intervista a Vogue la cantante ha dichiarato: "Io credo ancora nella tradizione, nell'amore romantico, penso proprio di essere quel tipo di ragazza". E ancora: "Sono diventata molto guardinga, perché ho capito che altrimenti ti fanno a pezzi. Vorrei davvero poter dire di più. Una volta ero così, e lo sono tuttora. Ma ho imparato la lezione", "si arriva a un punto, nella vita, in cui ci si rende conto che, se qualcosa non va, bisogna dirlo. Se non fai nulla al riguardo, ti rendi, in un certo modo, complice".