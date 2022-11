Cherry, le foto con cui guadagna 30mila dollari al mese: lì sotto... roba estrema

20 novembre 2022 a

Si fa chiamare Cherry The Mistress, almeno su OnlyFans, la piattaforma per soli adulti. Ha 20 anni e... sta spopolando sul social a luci rosse. Il suo segreto? Il pelo sotto le ascelle. Già, tutto vero. Da due anni infatti, fa sapere, non usa il deodorante, né si depila, né si rade. Il risultato è quello che potete vedere nelle foto.

E, probabilmente per molti inspiegabilmente, su OnlyFans sta ottenendo un successo clamoroso. "Ho lasciato il mio lavoro per realizzare contenuti erotici a tempo pieno e adesso guadagno uno stipendio a sei cifre", confessa Cherry The Mistress.

L'account lo ha aperto a inizio pandemia, quando non sapeva come arrivare a fine mese: studiava all'università e lavorava come barista. Ora, a vent'anni, guadagna 30mila dollari al mese. Tanto che ha abbandonato gli studi per dedicarsi a tempo pieno alla sua peculiare attività, che fa impazzire i clienti che hanno un "debole" per peluria e odori impattanti.

Intervistata dal Daily Mail Australia, ha spiegato: "Ho sentito parlare di OnlyFans durante l'inizio della pandemia e avevo appena iniziato ad andare al college e vivere da sola. Lavoravo in un bar e ho trovato davvero difficile avere abbastanza soldi per pagare tutte le mie bollette e vivere comodamente, quindi ho aperto un account". E il resto della storia di Cherry The Mistress, insomma, ve lo abbiamo già raccontato...