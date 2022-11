Elodie e Iannone a letto così: la foto sfida la censura

24 novembre 2022 a

Nudi a letto, naso contro naso, sul volto l'espressione dell'amore più tenero e passionale insieme. Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più, e dopo settimane di chiacchiere, mezze smentite e mezze conferme, la popstar italiana (reduce dalla intensissima, travagliata e travolgente storia con il collega rapper Marracash) e l'ex pilota di MotoGp (nonché ex di Belen Rodriguez) sono coppia fissa nella vita reale e, quel che più conta per il tam tam del gossip nazionale, anche sui social.

Elodie e Iannone si sono conosciuti durante le vacanze estive in Puglia grazie ad amici in comune. Facevano parte della stessa comitiva, con Diletta Leotta a fare da 'Cupido'. Ma è in Sardegna, nel periodo di Ferragosto, che è sbocciato l'amore. È qui che sono scattati i primi avvistamenti e le foto rubate che testimoniavano una certa complicità tra la cantante e il motociclista. Da allora sono stati avvistati più volte anche a Lugano, dove Iannone vive. Dopo le foto insieme, Elodie non ha potuto più negare. Così, pian piano, la coppia è venuta allo scoperto e ora sembra voler vivere l’amore alla luce del sole. E anche alla luce dei social, dove ieri sera è arrivata una foto bollente ma anche molto tenera.

È stata Elodie a pubblicarla su Instagram, tra le stories, senza aggiungere altro. Non serviva, d’altronde, aggiungere un testo o delle parole a quell’immagine. Lui, in risposta, ha condiviso lo scatto tra le sue stories, accompagnandolo con un cuore rosso. Se sarà vero amore lo dirà soltanto il tempo, per ora i due vivono i sentimenti che stanno provando e sembrano davvero felici insieme. Inoltre, ci sono state anche le presentazioni in famiglia, quindi sembrano fare proprio sul serio. Questa foto, intanto, ha fatto innamorare tantissimi di questa nuova coppia. Ora i fan si augurano che si tratti di vero amore e che non finisca subito. Chissà se magari i due protagonisti, nelle prossime interviste, ci racconteranno qualcosa in più o continueranno a vivere la loro storia in modo riservato.