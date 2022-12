Ilary Blasi, tutto per il tedesco? Come la sorprendono il sabato mattina

04 dicembre 2022 a

a

a

Ora Ilary Blasi si dà all'inglese. Per la precisione prende lezioni di inglese, insomma cerca di affinare la seconda lingua. Lo rivela lei stessa pubblicando una story su Instagram nella quale si mostra in collegamento con la sua insegnante privata: "Sabato mattina lezione con English with Giulia", scrive a corredo taggando la professoressa.

E subito ovviamente il web si interroga: perché mai la ex di Francesco Totti si è messa a studiare l'inglese? E in molti, in verità, hanno subito trovato una risposta alla domanda: forse per comunicare meglio con la sua nuova fiamma, Bastian, l'imprenditore tedesco con cui è stata sorpresa a baciarsi in aeroporto dai paparazzi di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Tre piccioni, la foto di Ilary Blasi: veleno puro contro Totti e Noemi? | Guarda

Di sicuro c'è che Ilary Blasi, dopo la burrascosa e chiacchieratissima rottura con il Pupone, sta costruendosi una nuova vita, sta voltando pagina, proprio come sta facendo Totti con la sua storia con Noemi Bocchi, ormai alla luce del sole. Bastian, il nuovo compagno di Ilary Blasi vive a Francoforte: possibile che i due parlino proprio in inglese.

I paparazzi di Chi hanno sorpresa la nuova coppia di ritorno da un weekend a Zurigo, dove hanno soggiornato in un albergo di lusso, una breve vacanza in un cinque stelle con spa, vista lago e ogni tipo di comfort alla "modica" cifra di 1.600 euro a notte. Avranno parlato in inglese? Chissà...