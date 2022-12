Stefano De Martino, la frecciata della mamma di Belen: "Chi le molla..."

03 dicembre 2022 a

Frecciata a Stefano De Martino. Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, si sarebbe tolta qualche sassolino dalla scarpa. A rivelarlo Ignazio Moser, futuro sposo della sorella della showgirl, Cecilia. Stando a quanto ammesso a Casa Chi l’ex ciclista conferma: "A me un giorno Veronica mi ha detto, con tono perentorio, come solo lei può dire: ‘Ricordati che tutti quelle che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati e se ne sono pentiti, che non ti venga mai in mente di farlo quindi".

Il riferimento è chiarissimo: la mamma di Belen parlava proprio di De Martino. Il ballerino e la modella argentina si sono lasciati e ripresi più volte. Entrambe, però, a fare un passo indietro è stato De Martino. Proprio come rivelato dalla Rodriguez. I due, dopo la riappacificazione nel 2021, sembrano più affiatati che mai.

De Martino ha deciso di accettare come "nipote" Luna Marì, figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese. Tra i due c'è stata una breve storia, poi finita con il ritorno di De Martino. "La donna con cui ho avuto meglio l'intimità è quella che ho sposato e l'ho sposata soprattutto per questo", ha confidato il 32enne che sembra non voler più lasciare la bella Belen.