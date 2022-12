De Martino, schiaffo a Belen: "Lo ho fatto da troppo giovane"

01 dicembre 2022 a

a

a

"Io mi sono sposato da giovane, forse lo ero anche troppo": Stefano De Martino lo ha rivelato a Bar Stella, il suo programma in onda su Rai 2. Tra i suoi ospiti, nella puntata andata in onda ieri, c'erano Giovanni Esposito, Nathalie Guetta, Herbert Ballerina e anche personaggi provenienti da diversi settori, come la sondaggista Alessandra Ghisleri. Con lei il ballerino ha parlato soprattutto della recente notizia del sussidio per i giovani che intendono sposarsi.

"Aspettavo una telefonata...". Fiorello, cannonata contro il Tg1: tutta la verità

Parlando dell'argomento matrimonio con la Ghisleri, De Martino ha colto l’occasione per ricordare le sue nozze con Belen Rodriguez del 2013. E proprio in quel momento ha fatto riferimento al fatto di essersi sposato forse troppo giovane. Poi, tornando sul sussidio da 20mila euro per le giovani coppie che intendono andare all’altare, la Ghisleri ha ammesso: “E’ anche il Covid che ha frenato i matrimoni, molti sono slittati dopo il periodo in cui tutti siamo stati costretti a stare in casa, sono diminuiti gli incontri e le socializzazioni dal vivo”.

Belen Rodriguez e l'orgasmo, "una mucca che...". Gelo a Le Iene

Il conduttore, poi, ha aggiunto: “Tante nozze invece sono proprio saltate”. Altra ospite del programma è stata Ditonellapiaga, divenuta parecchio popolare dopo l’ultimo Festival di Sanremo, al quale ha partecipato insieme a Donatella Rettore: “Ha vinto il premio Tenco”, ha ricordato De Martino quando l'ha presentata.