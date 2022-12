Ilary Blasi fregata dal tedesco: "Le donne? A lui piacciono...", bomba della ex

14 dicembre 2022 a

Chi è davvero Bastian Muller, l’uomo che sta frequentando Ilary Blasi? Sono passate soltanto due settimane da quando il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti in anteprima che raffigurano la conduttrice di Mediaset al fianco di un imprenditore tedesco: è stata la prima volta che la Blasi è uscita allo scoperto dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti.

Ilary e Bastian hanno trascorso insieme il ponte dell’Immacolata in quel di Saint Moritz, ma adesso è saltata fuori la presunta ex fidanzata del tedesco, che dalle colonne di Novella 2000 ha lanciato un avvertimento alla Blasi: “Se potessi dirle qualcosa direi che a lui non piacciono le donne di quarantuno anni… A lui piacciono le donne più giovani”. Parole di Claudia Aquino, che si è detta senza parole dinanzi alle foto di Bastian con la Blasi, dato che fino al weekend precedente lui sarebbe stato insieme a lei.

“Quelle foto sono state una doccia gelata - ha dichiarato - vorrei tanto sapere quando l’ha conosciuta perché in pratica noi passavamo insieme ogni weekend. Ed il primo che non abbiamo passato insieme lui l’ha passato con lei. Credo che si conoscessero già da un po’. È successo tutto all’improvviso. Siamo usciti un venerdì sera, poi abbiamo passato la notte insieme. La mattina mi ha detto che ero fredda. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary”.